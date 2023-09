Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi agli Europei 2024? Calendario prossime partite, classifica e scenari

Un successo che ci voleva. L‘Italia di Luciano Spalletti ha ottenuto una meritata vittoria contro l’Ucraina allo stadio San Siro di Milano: un 2-1 che sta anche stretto agli azzurri per la mole di gioco creata durante i novanta minuti di ieri sera, con qualche imprecisione di troppo sotto porta ed un paio di ottimi interventi di Bushchanan a negare un risultato più pesante.

Adesso la selezione tricolore è salita a sette punti nel gruppo C, occupando il secondo posto in coabitazione proprio con Ucraina e Macedonia del Nord, ieri vittoriosa per 2-0 in casa di Malta. La squadra di Spalletti ha però disputato una partita in meno rispetto alle altre, quattro match invece di cinque, e ha dunque dodici punti da cui poter attingere invece dei nove delle altre.

Si tornerà in campo il mese prossimo, il prossimo 14 ottobre, allo stadio San Nicola di Bari contro Malta, fanalino di coda del girone con nessun punto conquistato, per poi affrontare tre giorni dopo l’Inghilterra a Wembley; appuntamento poi il mese successivo, il 17 novembre, per accogliere la Macedonia del Nord allo stadio Olimpico di Roma, mentre l’ultimo match sarà il ritorno della sfida con l’Ucraina in campo neutro il 20.

Per cristallizzare il secondo posto nel gruppo C e guadagnare dunque l’accesso ai prossimi Europei che si svolgeranno in Germania c’è bisogno come minimo di sette punti: potrebbero anche bastare, nel caso in cui Ucraina e Macedonia del Nord impattassero sul pari nello scontro diretto del prossimo 14 ottobre. Ipotizzando in questo caso un successo con Malta ed un ko con l’Inghilterra, l’Italia si ritroverebbe ad otto punti, due dietro l’Ucraina (che vincerebbe presumbiilmente contro Malta), ma con la possibilità di mettere il naso avanti con un successo con la Macedonia del Nord a 11 e potendosi accontentare anche di un pareggio con gli ucraini nell’ultima giornata.

Ipotizzando un successo dell’Ucraina sulla Macedonia del Nord e la conseguente vittoria azzurra su Malta, potrebbero volerci comunque almeno altri quattro punti, costringendo l’Italia a dover vincere con la Macedonia del Nord in caso di ko con l’Inghilterra e di dover strappare un risultato positivo con gli ucraini nell’ultima giornata. Ma entrerebbe poi in gioco la classifica avulsa, che premia in primis la differenza reti; sette punti che invece basterebbero con una vittoria macedone il prossimo 14 ottobre, sempre che non facciano il colpaccio con l’Inghilterra nell’ultima giornata; tutto questo dando per scontata (e non lo è) una sconfitta azzurra contro i Three Lions. Per poter non fare calcoli, l’Italia avrà bisogno di almeno tre vittorie e di nove punti per strappare il biglietto aereo per la Germania e non dover ricorrere agli spareggi, a cui è già qualificata di diritto grazie al piazzamento in Nations League.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, LA CLASSIFICA

Inghilterra 13 (5 partite)

Italia 7 (4 partite)

Ucraina 7 (5 partite)

Macedonia del Nord 7 (5 partite)

Malta 0 (5 partite)

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, IL CALENDARIO

14 ottobre

15.00 Ucraina-Macedonia del Nord

20-45 Italia-Malta

17 ottobre

20.45 Inghilterra-Italia

20.45 Malta-Ucraina

17 novembre

20.45 Inghilterra-Malta

20.45 Italia-Macedonia del Nord

20 novembre

20.45 Macedonia del Nord-Inghilterra

20.45 Ucraina-Italia

Foto: LaPresse