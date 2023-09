Coppa Davis, una sconfitta amara per Lorenzo Musetti. Diallo di recente era stato travolto da Bellucci

Non era uscito bene Lorenzo Musetti dagli US Open. La sconfitta contro il n.164 del mondo, Titouan Drogue, nel primo turno a Flushing Meadows, era stato un segnale che la condizione non fosse esaltante per il carrarino. Lo si è imparato a conoscere l’allievo di Simone Tartarini, che quando va in rottura prolungata ci mette un po’ a uscire.

Un tennis “complicato” il suo in cui senza una dose consistente di attitudine positiva tutto si complica. Nella giornata nera dell’Ital-tennis a Bologna, purtroppo, Musetti ha dato il suo contributo in negativo nella partita contro il Canada, valida per il Gruppo A della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023.

La sconfitta contro il classe 2001 canadese, Gabriel Diallo, per 7-5 6-4 è stata l’emblema di quanto un tennista di alto livello non debba fare, specie nella gestione dei momenti. Indubbiamente, le caratteristiche da “big server” sono quelle che danno più fastidio a Lorenzo, ma il modo in cui sono arrivati i break e la scarsa consistenza in risposta, contro il n.158 del mondo, la dicono lunga.

Un Diallo che oggi sembrava inattaccabile anche per la controprestazione di Musetti, considerando che il giovane canadese aveva poco meno di un mese fa affrontato anche Mattia Bellucci nel Challenger di Winnipeg, venendo sonoramente sconfitto per 6-2 6-3. Un dato che evidenzia ulteriormente quanto sia stata deludente la prova del toscano.

