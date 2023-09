Coppa Davis, Italia e Spagna rischiano lâ€™eliminazione senza le loro stelle Sinner e Alcaraz

Se Atene piange, Sparta non ride. L’Italia del tennis, tutta accalcata alla Unipol Arena di Bologna, sta tremando dopo la dolorosa sconfitta degli azzurri contro un Canada fortemente rimaneggiato, ma in generale questa seconda giornata di Coppa Davis ha regalato più di una sorpresa. E la più grande arriva dal girone C, con la Spagna che perde in casa con la Repubblica Ceca.

Anche gli spagnoli hanno dovuto fare a meno del loro principe, Carlos Alcaraz. Il numero 2 al mondo ha ammainato le vele subito dopo l’eliminazione nella semifinale degli US Open e per tirare un po’ in fiato in vista del finale di stagione, lasciando così l’incombenza della qualificazione a Roberto Bautista Agut, Alejandro Davidovich Fokina, Bernabé Zapata Miralles, Marcel Granollers ed Albert Ramos-Vinolas.

Ma i nodi sono immediatamente venuti al pettine contro la Repubblica Ceca, primo avversario di questo girone. Tomas Machac ha spazzato via Zapata Mirallas con un doppio 6-4 nonostante il tifo a favore di Valencia. Che non è bastato nemmeno a dare forza a Davidovich Fokina, giocatore solido e quadrato, ma che è uscito sconfitto con Jiri Lehecka.

Due a zero netto per i cechi, che volano così in vetta alla classifica assieme alla Serbia di Novak Djokovic, ieri rimasto a riposo ma con i suoi compagni che hanno domato la Corea del Sud con un ottimo 3-0. Italia e Spagna dunque accomunate, dall’assenza del loro miglior giocatore, da una parte Jannik Sinner e dall’altra Carlos Alcaraz, e della sconfitta. E ora rischiano una clamorosa eliminazione tra le mura amiche, già dopo la prima partita.

Foto: LaPresse