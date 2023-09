Coppa Davis, Lleyton Hewitt si scaglia contro la formula: “Bisogna sbarazzarsi delle persone al vertice”

La Coppa Davis ha perso un po’ di quel fascino arcano che aveva fino a qualche anno fa, di quella sfida tra Nazionali che simboleggiava il vero scontro tra movimenti. In molti hanno avuto spesso da ridire sulla riforma targata ITF e Kosmos, tra i più duri oppositori c’è il capitano dell’Australia Lleyton Hewitt.

Dopo aver passato il girone in Gran Bretagna, l’ex numero 1 al mondo si è scagliato con forza verso l’organizzazione della Davis: “Inaccettabile giocare attorno a 500-1000 persone, non è lo stesso del passato. Ma l’orgoglio di vestire questa maglia resta immutato, qualunque sia il formato. Ma il formato è buono? No, nemmeno per un minuto. Dobbiamo sbarazzarci delle persone che sono al vertice“.

Hewitt si riferisce alle elezioni del nuovo Presidente dell’ITF del prossimo 24 settembre a Cancun, in Messico. L’attuale numero uno David Haggerty si è ricandidato puntando molto sulla riforma della Davis, il suo rivale sarà Dietloff Von Armin della federazione tedesca e anche lui assai critico verso la formula odierna del trofeo più antico del tennis per Nazionali.

Hewitt continua con la sua filippica: “Questo disastro doveva durare 25 anni, si è trasformato di un disastro di quattro anni. E sono già troppi, è inaccettabile. Fino a che non verranno portate delle modifiche, affronteremo le stesse problematiche ogni anno, ma non resteremo certo fermi qui ad aspettare“.

Foto: LaPresse