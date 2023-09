Coppa Davis 2023, l’Australia batte per 3-0 la Svizzera e strappa il pass per la fase finale

Tutto facile per l’Australia nell’ultima giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2023. Alla AO Arena di Manchester (Gran Bretagna), la squadra allenata da Lleyton Hewitt sconfigge per 3-0 la Svizzera e conquista il pass per la fase finale che si terrà a Malaga dal 21 al 26 novembre a Malaga (Spagna). Eliminati invece gli elvetici. Domani Gran Bretagna e Francia (che in questo si trovano nella stessa situazione in classifica) si contenderanno l’altro biglietto per passare il turno.

Nel primo incontro Thanasi Kokkinakis parte forte contro Dominik Stricker e vince il primo set per 6-3 (break nel quarto gioco). L’australiano poi continua a comandare il gioco e sale sul 4-2 nel secondo parziale. Qui però, a un passo dalla sconfitta, Stricker reagisce e con tre game di fila si porta sul 5-4 dopo aver annullato una palla break nel nono gioco. Kokkinakis è dunque costretto ad andare a servire per restare nel set e non trema, agguantando il 5-5. A questo punto la tensione sale sempre di più e nell’undicesimo gioco l’australiano riesce a strappare il servizio al suo avversario. Subito dopo Kokkinakis va a battere per vincere il match e non spreca l’occasione, chiudendo la partita con il 7-5 del secondo set e conquistando il primo punto per l’Australia.

La seconda sfida comincia con un Marc-Andrea Huesler aggressivo contro Alex De Minaur: lo svizzero conquista subito il break e poi arriva sul 3-1. L’australiano però non ci sta e con un cambio di ritmo riesce a pareggiare i conti sul 3-3. Il set prosegue con equilibrio fino al 5-4 in favore di De Minaur, poi l’australiano attacca in risposta e al quarto break/set point conquista il primo parziale per 6-4. Galvanizzato dalla vittoria del primo set, l’australiano comincia meglio nel secondo parziale e nel sesto game conquista il break che vale il 4-2. È il colpo del ko per Huesler: De Minaur tiene i suoi successivi due turni di battuta e si aggiudica la vittoria con il risultato finale di 6-4 6-3.

Sul punteggio di 2-0 in favore dell’Australia, inizia poi il doppio tra gli esperti australiani Ebden/Purcell e gli svizzeri Huesler/Stricker. Qui a partire meglio sono decisamente i primi, che salgono rapidamente sul 4-0, prima di chiudere con un netto 6-2. Nel secondo set poi non cambia più di tanto lo spartito, e alla fine Ebden e Purcell trionfano per 6-4 (break nel nono gioco), conquistando così il punto del definitivo 3-0.

I RISULTATI DI GIORNATA

AUSTRALIA – SVIZZERA 3-0

T. Kokkinakis (AUS) – D. Stricker (SUI) 6-3 7-5

A. De Minaur (AUS) – M-A. Huesler (SUI) 6-4 6-3

M. Ebden/M. Purcell (AUS) – M-A. Huesler/D. Stricker (SUI) 6-2 6-4

Foto: LaPresse