Coppa Davis 2023, la Finlandia Ã¨ ai quarti di finale, USA ko ed eliminati

Grossa sorpresa nel girone D di Coppa Davis 2023. La Finlandia batte gli Stati Uniti e si prende un posto tra le migliori otto al mondo, potendosi giocare l’insalatiera a Malaga dal 21 al 26 luglio. Bastano i due singolari per regalare il miglior risultato della loro storia tennistica e superando il taglio assieme all’Olanda.

La prima partita vive sui binari dell’assurdità, poiché Mackenzie McDonald e Otto Virtanen se la giocano con il coltello tra i denti. Il pronostico è tutto per lo statunitense, ma si fa sorprendere al tiebreak nel primo set; dopo aver dominato il secondo, butta per due volte un break di vantaggio e brucia due match point al tiebreak, un sul proprio servizio, per l’inaspettato successo finnico per 7-6 1-6 7-6.

Poco male, potrà pensarci Tommy Paul a rimettere le cose a posto. Ma invece, anche il numero 13 al mondo incontra enormi problemi con un giocatore sempre fastidioso come Emil Ruusuvuori. Va avanti 5-2 ma lì la luce si spegne, si fa brekkare due volte quando va a servire per il set, il finnico fa lo stesso ma domina il tiebreak. Si procede in pari per sette giochi, Ruusuvuori strappa il servizio a Paul ma gli viene il braccino sprecando tre match point e dovendo rifare tutto daccapo. Ma il servizio dello statunitense non funziona ed alla fine il numero 57 del mondo chiude per 7-6 6-4.

Il primo grande risultato per la nazionale finlandese, che dalla prima partecipazione del 1928 è stata sempre una squadra ‘di contorno’. E ora, battendo i giganti statunitensi, fanno la parte degli imbucati alla festa dei più fighi della scuola. In disparte, nell’ombra, ma capaci di farti un bello scherzetto.

