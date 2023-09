Atletica, Andy Diaz vince la Diamond League! L’italiano Ã¨ padrone del salto triplo: battuto il Campione del Mondo

Andy Diaz ha vinto la Diamond League 2023! Il fuoriclasse di origini cubane, che ha acquisito la cittadinanza italiana a inizio primavera e che potrà rappresentare il Bel Paese a partire dalle Olimpiadi di Parigi 2024, ha dominato la Finale di salto triplo andata in scena a Eugene (USA) e ha così conquistato il “diamantone” per la seconda volta consecutiva: dodici mesi fa riuscì a fare festa a Zurigo, quando non possedeva ancora il passaporto italiano, questa volta ha giganteggiato in maniera perentoria al Prefontaine Classic e ha messo in ginocchio l’intera concorrenza.

Andy Diaz ha vinto con un notevole balzo da 17.43 metri (0,1 m/s di vento a favore) piazzato al primo tentativo, a cui sono seguiti un 17.00, due rinunce, un 17.27 e un 17.02. Il 27enne, che non aveva potuto partecipare agli ultimi Mondiali proprio perché il via libera di World Athletics scatterà soltanto il prossimo agosto, ha battuto ancora una volta il burkinabé Hugues Fabrice Zango: il Campione del Mondo di Budapest si è fermato a 17.25 metri (0,3 m/s di vento contrario) raggiunti al quinto tentativo. Andy Diaz aveva già avuto la meglio sull’africano lo scorso 2 settembre a Xiamen sempre nell’ambito della massima competizione internazionale itinerante, tra l’altro in Cina raggiunse proprio 17.43 come questa sera.

Il primatista italiano, autore di 17.75 metri a Firenze lo scorso 2 giugno (quando vinse il Golden Gala, tappa della Diamond League), si era spinto fino a 17.80 metri a Doha il 5 maggio, ma in quell’occasione soffiava un vento oltre il limite consentito dal regolamento (2,6 m/s). L’allievo di Fabrizio Donato si dedicherà ora alla preparazione invernale, per poi lanciarsi verso la prossima stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024, dove davvero potrà battagliare per qualcosa di importante.

Soltanto un italiano aveva vinto il “diamantone” prima di oggi: Gianmarco Tamberi aveva trionfato nel salto in alto nelle ultime due edizioni. Terzo posto di giornata per lo statunitense Donald Scott (16.84) davanti ai connazionali Chris Benard (16.07) e Will Claye (no misura). Soltanto cinque atleti in gara, tanti big hanno deciso di rinunciare all’appuntamento considerando che arrivava al termine di una stagione massacrante.

Foto: Lapresse