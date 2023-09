Coppa Davis 2023, Francia-Svizzera 3-0: Mannarino e Humbert vincono i singolari, poi il doppio cala il tris

La Francia ottiene un’importantissima vittoria nella prima giornata del Gruppo B di Coppa Davis a Manchester. La formazione transalpina si è imposta per 3-0 contro la Svizzera ed ora si giocherà la qualificazione al prossimo turno nelle prossime sfide contro i padroni di casa della Gran Bretagna e l’Australia. Per gli elvetici, invece, un ko pesante e che forse pregiudica già le possibilità di qualificarsi.

Nel primo singolare Adrian Mannarino ha fatto valere la maggior esperienza contro Dominic Stricker, una delle grandi sorprese dell’ultimo US Open. Una battaglia molto intensa con il transalpino che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Nella prima frazione è decisivo il break nel quarto gioco, mentre nel secondo è Mannarino a dominare completamente. Sulla scia del set vinto il francese strappa subito il servizio in apertura all’elvetico ed è il break decisivo per vincere il set per 6-4.

Il punto del 2-0 per la Francia è poi arrivato grazie ad Ugo Humbert, che ha sconfitto in due set Stan Wawrinka con un doppio 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set Wawrinka non ha sfruttato quattro palle break, perdendo invece il servizio nel settimo gioco. Humbert si è preso poi il set per 6-4. Il numero 36 del mondo si è portato poi sul 4-0 nel secondo set con doppio break di vantaggio. Humbert ha mancato poi due match point, subendo la rimonta di Wawrinka fino al 5-4, ma chiudendo poi ancora per 6-4 il secondo set.

La Francia ha poi calato il tris con il doppio. Una vittoria che era annunciata visto che la squadra transalpina schierava la coppia composta da Nicolas Mahut ed Edouard Roger-Vasselin contro gli elvetici Marc-Andrea Huesler e Stan Wawrinka. Il duo francese si è imposto comodamente con un doppio 6-2 in appena 55 minuti di gioco.

Foto: Lapresse