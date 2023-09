Coppa Davis 2023, Carlos Alcaraz dÃ  forfait: “Ho bisogno di riposo…”

AGGIORNAMENTO ORE 13.10

Diventa ufficiale il forfait di Carlos Alcaraz dalla fase a gironi della Coppa Davis della prossima settimana.

Dal 12 al 17 settembre, vale a dire subito dopo gli US Open, andrà in scena la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Saranno sedici le squadre impegnate: tra queste l’Italia è stata inserita nel Gruppo A a Bologna con Canada, Svezia e Cile. Formazione del Bel Paese che sarà priva di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini per questo impegno.

Il romano, infortunatosi alla caviglia, non potrà dare il proprio contributo, mentre Sinner, dopo un’iniziale adesione, ha deciso di non rispondere alla convocazione. Il capitano non giocatore, Filippo Volandri, è stato costretto rivoluzionare la formazione, con gli inserimenti di Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, mentre per scelta tecnica Andrea Vavassori ha preso il posto di Fabio Fognini, non senza polemiche, per la coppia di doppio.

Contrarietà ce ne sono in Italia per questo e ce ne saranno anche in Spagna? Il quesito viene spontaneo perché Carlos Alcaraz potrebbe non essere presente a Valencia nella sfida nella quale la compagine iberica affronterà nel Gruppo C Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud.

Alla domanda in spagnolo nel corso della conferenza stampa, dopo la sconfitta nelle semifinali del Major americano contro il russo Daniil Medvedev, Carlitos ha risposto: “Al momento ho bisogno di riposo, vedremo nelle prossime ore“.

Alcaraz doesn’t sound very hopeful about playing the Davis Cup next week. “At the moment I need to rest, but lets see how I wake up tomorrow”. A match vs. Novak Djokovic in Valencia is actually possible next Friday if both decide to show up… — José Morgado (@josemorgado) September 9, 2023

Una considerazione dal sapore più negativo che positivo e quindi l’attesa sfida tra i numeri uno di Spagna e Serbia potrebbe saltare, in riferimento anche a Novak Djokovic. Da capire se anche l’asso serbo, finalista nella Grande Mela, si presenterà all’appello a Valencia.

Foto: LaPresse