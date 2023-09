Con che modulo ha giocato l’Italia di Luciano Spalletti contro la Macedonia? Impianto da replicare contro l’Ucraina: opzioni, titolari e ballottaggi

Ripartirà con ogni probabilità dal 4-3-3 già visto contro la Macedonia del Nord la Nazionale italiana guidata dal nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti.

Il modulo, visto al debutto sulla panchina azzurra, dovrebbe essere riproposto anche nella prima uscita casalinga prevista già domani, martedì 12 settembre, a Milano contro l’Ucraina.

Considerando che l’Italia dovrà cercare la vittoria, ma soprattutto non dovrà perdere, il 4-2-3-1 sembra più una opzione da usare in caso di effettiva necessità, almeno per il momento.

Nonostante qualche incertezza, Donnarumma dovrebbe essere confermato tra i pali, così come sicuri del posto sono Di Lorenzo e Bastoni. A completare la difesa, più Scalvini di Romagnoli (mancino come Bastoni), mentre a sinistra Dimarco è insidiato da Biraghi e Spinazzola.

A centrocampo Barella e Tonali dovrebbero essere confermati mezzali, con Locatelli che insidia Cristante come regista.

In avanti, infine, Immobile sarà ancora al centro dell’attacco, con probabile chance da titolare per Zaniolo e conferma per Zaccagni, anche se più per mancanza di grandi alternative.

Foto: LaPresse