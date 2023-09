Come sta Arnautovic? Esito esami, tempi di recupero e quando puÃ² tornare

Una distrazione muscolare di media entità. Così l’Inter, con un comunicato ufficiale, ha spiegato l’infortunio patito da Marko Arnautovic. Un problema che interessa la giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.

Nel concreto, significa che Simone Inzaghi non avrà a disposizione l’austriaco per oltre un mese a causa dello stop fisico accusato dall’attaccante contro l’Empoli.

Il tecnico nerazzurro si trova in rosa solo tre punte: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Alexis Sanchez.

Una coperta un po’ corta, anche se non è escluso che, in caso di necessità, l’allenatore piacentino possa adattare qualcuno come trequartista in appoggio ad un riferimento centrale.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora

Quel che è certo è che la soluzione andrà trovata in casa, con Inzaghi chiamato a gestire al meglio le risorse nel pacchetto avanzato, anche considerato che l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha escluso un ritorno sul mercato.

Foto: LaPresse