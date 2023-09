Come giocherà l’Italia di Luciano Spalletti? Svelata la difesa a 4. E sugli attaccanti…

Riparte dalla difesa a 4 Luciano Spalletti che ha deciso di impostare il proprio corso tecnico con questo tipo di soluzione.

«Vogliamo giocare con la difesa a quattro – ha detto nella conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi, sabato 2 settembre, a Coverciano -: qualche giocatore è stato chiamato perché nel club gioca così».

Più sfumata, invece, la posizione del nuovo ct sul modulo, anche se la base sarà rappresentata dal 4-3-3, che potrebbe però trasformarsi in 4-2-3-1 se ci sarà bisogno di «mettere un sottopunta».

Delicato lo slot da regista con il nuovo tecnico azzurro che, oltre a Locatelli, vede bene in quel ruolo anche Cristante.

Quel che è certo è che si va verso l’utilizzo di un’unica punta centrale, ma in questo senso Spalletti ha voluto cautelarsi chiamando per questa volta attaccanti diversi tra loro.

Se Kean e Scamacca non sono in lista «per basso minutaggio», a disposizione ci sono Immobile, Retegui e Raspadori.

Spalletti, in ogni caso, non ha voluto scoprire le carte: «L’attaccante fisico ha caratteristiche ben precise, ma magari Raspadori è più bravo a partecipare al gioco di squadra».

Foto: LaPresse