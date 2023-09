Ciclismo: Vittoria Bussi tenterà il Record dell’Ora l’11 ottobre in Messico

Vittoria Bussi ci riprova, a caccia nuovamente del Record dell’Ora. Il primato sui sessanta minuti apparteneva già all’azzurra, agguantato nel 2018, salvo poi essere scavalcata dalla britannica Joscelin Lowden, sopravanzata a sua volta dall’attuale detentrice Ellen van Dijk.

La cronowoman tricolore a 36 anni va alla ricerca di una nuova impresa e lo farà in altura, il prossimo 11 ottobre nel velodromo di Aguascalientes, in Messico. Non sarà assolutamente facile battere la neerlandese: i 49,254 km fatti segnare nel 2022 sembrano essere lontanissimi attualmente.

Le parole della romana: “Sono onorata di annunciare che cercherò di battere il Record dell’Ora UCI ad Aguascalientes, dove l’avevo già battuto una volta poco più di cinque anni fa. Ho vissuto parecchie emozioni quando il mio record è stato battuto per la prima volta, ma grazie al mio progetto Road2record ora mi sento pronta per provare a stabilire un nuovo primato mondiale. Road2record è una missione e un metodo: battere il Record dell’Ora e avvicinarsi alla soglia dei 50 chilometri”.

E ancora: “Sono profondamente grata a tutte le persone che hanno contribuito a realizzare questo tentativo e a tutti gli sponsor che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto in questi mesi di preparazione”.

Foto: Lapresse