Ciclismo, Europei 2023: i favoriti della prova in linea Elite. Mads Pedersen sfida Wout van Aert ed Arnaud De Lie

Tutto pronto per la prova in linea maschile degli Europei di ciclismo su strada: la gara più attesa del week-end, in programma domenica 24 settembre. Sfida nei Paesi Bassi: partenza da Assen ed arrivo sul Col du VAM dopo 199.8 km, con un circuito che presenta un paio di strappetti sul finale.

Favoriti gli uomini da classiche. Appuntamento perfetto per Wout van Aert che non avrà i rivali di lusso Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel e dunque può andare a caccia del primo titolo importante della carriera su strada. Occhio però anche ai compagni di squadra: nel Belgio al via uno dei corridori più in forma del momento, quel Arnaud De Lie che ha trionfato poche settimane fa al Grand Prix Cycliste de Québec.

Il rivale per il Belgio più accreditato è Mads Pedersen. Annata eccezionale per il danese che ha vinto sette corse (tappa al Giro e al Tour), si è piazzato al Mondiale ed è pronto a giocarsi la maglia continentale supportato da una squadra di ottima qualità.

I padroni di casa non possono contare sul campione del mondo in carica van der Poel, ma si giocano una carta comunque eccellente con Olav Kooij. Il velocista della Jumbo-Visma ha dato spettacolo al Tour of Britain vincendo quattro tappe di fila ed è pronto a trovare il definitivo salto di qualità che ancora gli è mancato.

Foto: Lapresse