Ciclismo, Europei 2023: il percorso della cronometro. Ãˆ tutta pianura: tracciato ideale per specialisti puri

Si svolgeranno in questa settimana a Drenthe, nei Paesi Bassi, i Campionati Europei 2023 di ciclismo. Come sempre saranno diverse le gare che si disputeranno all’interno di questa manifestazione e tra queste non mancherà ovviamente la prova a cronometro Elite maschile, evento in programma domani a partire dalle ore 16:15.

Da segnalare che in tutto dovrebbero essere 46 gli atleti che prenderanno il via, e sicuramente diversi di questi partiranno con l’ambizione di conquistare il successo. Andiamo ora a vedere che percorso attende i corridori per questa gara.

IL PERCORSO DELLA CRONOMETRO AI RAGGI X

Nella cronometro valida per i Campionati Europei 2023 si partirà da Wildlands Adventure Zoo di Emmen e si arriverà, dopo 29.8 chilometri, sul traguardo di Emmen. Il percorso sarà quasi totalmente pianeggiante e sarà dunque adatto agli specialisti puri delle prove contro il tempo.

Foto: LaPresse