Ciclismo, Daniele Bennati verso gli Europei: “Corsa movimentata, abbiamo uomini di esperienza”

Giornata di vigilia agli Europei 2023 di ciclismo, che si concluderanno domani a Drenthe (Paesi Bassi) con la gara elite maschile. La prova più attesa della rassegna continentale scatterà alle ore 12.15 da Assen e poi si sposterà verso il circuito del Col du VAM, lo strappo che porta ai 480 metri della collina realizzata con il prodotto di lavorazione dei rifiuti trattati dall’inceneritore locale. Uno strappo in acciottolato regolare che solo lontanamente può assomigliare al pavé delle Fiandre.

Il CT Daniele Bennati ha parlato alla vigilia attraverso i canali federali: “È una gara di 200 chilometri, per cui ci aspettiamo una corsa molto movimentata dal primo chilometro. La squadra sta bene, i ragazzi sono tutti convinti di poter fare una grande gara. In base alla situazione di corsa imposteremo la tattica migliore. Abbiamo uomini di esperienza, in grado di leggere la situazione e realizzare le scelte più adeguate. Sicuramente eviteremo di farci sorprendere da azioni che io mi attendo anche da lontano.”

Anche se mancheranno i due ultimi campioni del mondo Van der Poel e Evenepoel, il lotto dei partenti è di prim’ordine: belgi, olandesi, danesi potranno far valere l’abitudine a correre in queste condizioni di clima; vento, freddo e pioggia non sono mancati in questi giorni. Bennati non ha fatto mistero che sono due i corridori di riferimento della Nazionale: Filippo Ganna, uscito in buone condizioni dalla Vuelta, e Matteo Trentin, uomo di grande esperienza e da ‘classiche del nord’. A loro si aggiunge Elia Viviani, che in maglia azzurra ha sempre fatto bene oltre ad essere uno dei più esperti del gruppo, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Luca Mozzato e Andrea Pasqualon.

