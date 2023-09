Chi sono le stelle della Ucraina? Gli avversari dell’Italia ai raggi X: probabili formazioni, attenzione a Mudryk e Zinchenko

L’Italia di Luciano Spalletti deve cambiare marcia dopo il pareggio rimediato a Skopje con la Macedonia del Nord: a San Siro gli azzurri ospiteranno l’Ucraina nella serata di dopodomani, un match che non bisogna fallire per appaiare proprio i gialloblu al secondo posto della classifica del girone C di qualificazione a Euro 2024, con la squadra tricolore che però ha una giornata da recuperare rispetto agli avversari.

L’Ucraina viene dal pareggio strappato con l’Inghilterra per 1-1 nel match giocato a Breslavia (Polonia), vista l’impossibilità di poter usufruire degli impianti del proprio paese a causa della guerra con la Russia. La squadra di Serhij Rebrov, come detto sopra, si trova al secondo posto del girone C e, provvisoriamente, avrebbe il pass in mano per la Germania, dove disputerebbe il quarto Europeo consecutivo dal 2012.

Negli ultimi anni il calcio ucraino ha prodotto una nutrita serie di talenti, molti dei quali sono usciti dai confini nazionali per approdare nei campionati più importanti. La stella della nazionale dell’est Europa è Mykhaylo Mudryk, ala sinistra militante nel Chelsea: il giovanissimo esterno ancora non è riuscito a mettere in luce tutte le sue qualità a Londra, ma il tasso tecnico dell’ex Shakhtar è di indubbio valore come dimostra anche l’altissima cifra d’acquisto, oggettivamente alta, di 100 milioni di euro per portare Mudryk in Inghilterra.

Chi in Premier League gioca assiduamente da parecchi anni è Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro dell’Arsenal vice-campione d’Inghilterra: l’ex giocatore del Manchester City è ormai un esterno di altissimo livello, capace sia di coprire in fase di non possesso sia, vista la sua collocazione sulla linea dei centrocampisti in nazionale, di colpire in attacco, come dimostrato anche dalla rete messa a referto nell’ultimo match con l’Inghilterra. Tra gli ucraini figurano altri nomi giovani dal futuro radioso, come il portiere Anatoliy Trubin, già sentito in estate per l’interessamento dell’Inter: occhio anche al centrale Ilya Zabarnyi e al terzino sinistro Vitaly Mykolenko.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-UCRAINA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Orsolini, Immobile, Zaccagni. CT: Spalletti.

UCRAINA (4-2-3-1): Buchanan, Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko, Sudakov, Yaremchuk, Mudryk. CT: Rebrov.

Foto: Lapresse