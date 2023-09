Italia-Ucraina: i precedenti e gli ultimi risultati. Bilancio positivo per gli azzurri

L’Italia di Luciano Spalletti è attesa a un bivio cruciale per il futuro della squadra tricolore per la qualificazione a Euro 2024: gli azzurri sfideranno fra due giorni l’Ucraina al San Siro di Milano dalle 20.45, per un incontro che vale moltissimo in ottica accesso diretto alla fase finale in Germania. In questo momento, l’Italia sarebbe esclusa dal novero delle qualificate, ma con un successo andrebbe ad agganciare al secondo posto nel girone C proprio i gialloblu.

I precedenti tra le due squadre si possono contare quasi sulle dita di una mano. Dall’indipendenza del paese esteuropeo nel 1991 dal dominio sovietico, Italia e Ucraina si sono incrociate in otto circostanze: gli azzurri non hanno mai perso, ottenendo ben sei vittorie a fronte di due pareggi. Il primo incontro si disputò il 29 marzo 1995 per le qualificazioni agli Europei in Inghilterra: l’Italia si impose per 2-0 in Ucraina grazie alle reti di Attilio Lombardo e Gianfranco Zola.

Il match più famoso, ricordato e importante giocato dalle due squadre risale a diciassette anni fa: 30 giugno 2006, Campionati Mondiali in Germania, ad Amburgo ci si gioca l’accesso alla semifinale iridata. L’Italia dopo il successo sofferto con l’Australia, affronta la formazione ucraina capitanata da Andrij Shevchenko, il quale ha trascinato la sua squadra per la prima volta tra le migliori otto del mondo. Gli azzurri allenati da Marcello Lippi si imposero facilmente grazie alla rete iniziale di Zambrotta e alla doppietta di Toni, accedendo così alla semifinale di quell’edizione che, adesso, sembra un’utopia pensare di replicarla.

Negli ultimi anni le due squadre non si sono incrociate spesso, anzi: dal 2011 solamente in un’occasione Italia e Ucraina si sono sfidate sul campo, per altro in una circostanza non ufficiale. Il 10 ottobre 2018, al Luigi Ferraris di Genova, la squadra allenata allora da Andrij Shevchenko fermò gli azzurri sull’1-1: dopo il vantaggio iniziale italiano con Bernardeschi, gli ucraini riuscirono a pareggiare immediatamente con Malinovskyi, ottenendo così il secondo risultato positivo con la selezione del Bel Paese.

Foto: Lapresse