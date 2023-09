Chi Ã¨ il nuovo CT dell’Italia Under 21? Una promozione interna: con che modulo gioca e su che calciatori punta

Non sono Luciano Spalletti. Il tecnico nativo di Certaldo campione d’Italia dopo l’ultima stagione a Napoli, non sarà l’unica novità nel giro delle Nazionali italiane. Anche l’Under 21 ha infatti un nuovo condottiero dopo la gestione Paolo Nicolato e il disastro degli Europei di categoria. Di chi si tratta? Ve lo diciamo noi: di Carmine Nunziata. Gli Azzurrini dallo scorso 4 agosto hanno un neo selezionatore.

Una sorta di premio, una promozione interna per Nunziata che dunque, proverà a trascinare sulla strada dei successi l’Italia Under 21, dopo quanto di buono fatto vedere con l’Under 20. Non va dimenticato che, tra maggio e giugno di quest’anno, si sono giocati i Mondiali Under 20 e la Nazionale italiana, grazie allo stesso Nunziata, è arrivata sino in Finale. Solo un ostico Uruguay è riuscito a infrangere i sogni di gloria degli italiani.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Adesso la sua Italia U21 avrà nuovi stimoli e nuovi obiettivi; ma occhio perché bisognerà innanzitutto qualificarsi all’Europeo 2025. L’esordio nel girone di qualificazione è in programma per oggi, venerdì 8 settembre, a Jurmala (ore 16 italiane, le 17 locali) contro la Lettonia. Quattro giorni più tardi invece, ci sarà come avversaria la Turchia: per l’esattezza martedì 12 alle 18.30 italiane (le 19.30 in Turchia) a Sakarya. Ma quale modulo utilizzerà il nuovo mister e, soprattutto, su quali giocatori punterà maggiormente?

Partendo dalla formazione iniziale, si potrebbe proseguire con un 4-3-1-2 proposto da Nunziata durante il Mondiale. Desplanches dovrebbe essere normalmente in porta; in difesa dovremmo trovare Guarino, Kayode, o ancora Pirola e Ruggeri. A centrocampo imbarazzo della scelta: Baldanzi, Bove, Casadei e ancora Miretti piuttosto che Ndour. L’attacco non è stellato ma incute comunque timore: insomma adesso non resta che attendere, poi ci sarà la possibilità di vedere in azione questa nuova Italia U21.

ITALIA UNDER 21: L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Giorgio Cittadini (Monza), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Simone Panada (Sampdoria), Matteo Prati (Cagliari), Franco Heubang Tongya (Odense)

Attaccanti: Marco Nasti (Bari), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari)

Foto: LaPresse