Chi sono gli squalificati e gli infortunati dell’Italia contro la Macedonia? Chi non puÃ² giocare le qualificazioni agli Europei

Si comincia. Da domani 9 settembre inizierà il corso dell’Italia di Luciano Spalletti, approdato in azzurro dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli. Si comincia immediatamente con un impegno probante, poiché con la Macedonia del Nord ci sono tre importantissimi punti in palio per le qualificazioni ai prossimi Europei in Germania.

Nelle convocazioni, il tecnico di Certaldo non ha dovuto fare delle particolari rinunce, convocando quella che sulla carta è la miglior Nazionale possibile. Non ci sono giocatori squalificati su cui Spalletti non ha potuto contare. Solo uno invece tra gli infortunati che avrebbe potuto strappare un posto tra i convocati: Francesco Acerbi; a causa di un risentimento muscolare rientrerà a disposizione dell’Inter soltanto dopo la sosta.

Spalletti ha optato poi per un ringiovanimento della rosa. Spiccano infatti le assenze di Leonardo Bonucci, che non brillò per nulla nella sua ultima partita contro la Spagna in Nations League, Jorginho e Marco Verratti, tutti per scelta tecnica. Soprattutto il centrocampo è il settore più rinnovato di tutti.

Per questo doppio impegno con Macedonia del Nord ed Ucraina, Spalletti ha voluto basarsi nuovamente sul 4-3-3; Gianluigi Donnarumma sicuro del posto in porta, con una difesa composta da Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni e Dimarco. Locatelli potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di regista, con Tonali e Barella ad agire da mezzali. In avanti ancora tutto da decidere: Immobile è il nuovo capitano della Nazionale e potrebbe partire titolare, ma il tecnico potrebbe optare per Raspadori da falso nueve con Chiesa e Zaccagni sugli esterni.

Foto: LaPresse