Chi sono gli attaccanti titolari dell’Italia? Le opzioni di Spalletti per le qualificazioni agli Europei

Una nuova era sta per cominciare: il countdown si avvicina sempre di più allo zero e cresce l’attesa per vedere in campo la Nazionale del neo ct Luciano Spalletti. Stiamo ovviamente parlando dell’Italia e del nuovo ciclo post manciniano, che inizierà ufficialmente sul terreno di gioco in una gara ufficiale da sabato 9 settembre a partire dalle ore 20.45. A quell’ora e fra tre giorni esatti infatti, gli Azzurri, a Skopje staranno affrontando “l’indimenticabile” (per utilizzare un eufemismo) Macedonia del Nord; il ricordo della terribile notte di Palermo è ancora vivido.

La gara, la prima delle due previste tra il 9 e il 12 settembre (la seconda contro l’Ucraina), sarà valida per le qualificazioni all’Europeo che si giocherà in Germania nel 2024. E ovviamente, Spalletti e i suoi, non vorranno regalare sorprese in senso negativo: l’obiettivo è staccare il prima possibile un pass per la competizione continentale. Dunque il mister di Certaldo dovrà scegliere la formazione migliore anche e soprattutto in attacco. La concorrenza è tanta e spietata nel reparto avanzato e ci sono poche certezze per quanto riguarda le possibili scelte: le risposte si riceveranno sabato stesso, ma non possono mancare le supposizioni.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Sugli esterni con ogni probabilità, troveremo Chiesa e Zaccagni. Il primo vorrà certamente riscattare la scorsa stagione e ha dato già i primi importanti segnali in campionato: riaverlo in splendida forma potrebbe significare giocare con un uomo in più. Il secondo vorrà ripetersi dopo i 10 gol e i 6 assist in massima serie nella scorsa annata. Infine ci sarà il grande dilemma della punta centrale: e ad avere una maglia dal 1′ dovrebbe essere Immobile. Ciro vorrà ritornare subito “Grande” con il nuovo mister; in ogni caso ci saranno anche altre soluzioni rappresentate da Retegui o ancora da Raspadori. Insomma adesso non resta che aspettare ancora qualche giorno: poi vedremo ufficialmente in azione la nuova Italia di Spalletti.

Foto: LaPresse