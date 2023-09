Chi Ã¨ l’arbitro di Milan-Newcastle? Fischietto spagnolo all’esordio con i rossoneri

Dopo la clamorosa sconfitta con l’Inter nel derby della Madonnina, il Milan di Stefano Pioli si sta preparando per la prima sfida europea della stagione: oggi alle 18.45 il Diavolo aprirà le danze della fase a gironi della Champions League 2023-2024 con il Newcastle a San Siro, una sfida difficile, tosta, da non fallire per il prosieguo del cammino nel girone F, al quale appartengono anche PSG e Borussia Dortmund.

Nella prima serata odierna, i rossoneri andranno alla caccia di un risultato importante: il raggruppamento in cui è stato sorteggiato il Diavolo è il più equilibrato e impronosticabile dell’intera edizione, dove tutte e quattro le squadre presenti possono qualificarsi in prima posizione. La reazione mentale e psicologica dopo la debacle di sabato pomeriggio sarà il fattore principale su cui Pioli farà affidamento e, considerando l’esperienza internazionale di alcuni nuovi acquisti come Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, i tifosi del Diavolo sperano in un riscatto importante.

Il Newcastle di Eddie Howe, che dopo 20 anni è tornato in Champions League, sarà il primo banco di prova per le possibilità dei rossoneri, semifinalisti della scorsa edizione, per qualificarsi agli ottavi. La sfida di oggi non sarà facile da affrontare per Sandro Tonali, andato via da Milano nella sessione di mercato appena passata, il quale era diventato un beniamino dei supporter milanisti data la sua fede rossonera. I Magpies hanno ottenuto, dopo cinque giornate, due vittorie e tre sconfitte in campionato, per un totale di sei punti in classifica.

La UEFA ha deciso di designare per questo incontro lo spagnolo Josè Maria Sanchez, classe 1983 della sezione di Murcia: il fischietto iberico è alla prima assoluta sia con il Milan che con il Newcastle, mentre ha già diretto una partita della Nazionale azzurra, il terzo incontro del girone 1 della Nations League 2020-2021 in Polonia, match terminato sul risultato di 0-0.

Foto: Lapresse