Chi Ã¨ l’arbitro di Macedonia-Italia? Fischietto tedesco per gli azzurri, c’Ã¨ un precedente

Questa sera, alle 20.45, l’Italia del neo CT Luciano Spalletti tornerà in campo con la Macedonia del Nord, a Skopje, per il terzo incontro valevole per il Girone C delle qualificazioni agli Europei 2024 in Germania: partita fondamentale per la formazione tricolore vista la situazione di classifica non rosea dopo i primi due match disputati in primavera con Inghilterra e Malta, con gli azzurri che hanno conquistato solamente un successo per 2-0 con i mediterranei, mentre nel match d’esordio con la squadra di Gareth Southgate è arrivata una sconfitta.

Per un match delicato come quello di oggi, il designatore dell’UEFA Roberto Rosetti ha deciso di assegnare la partita a un fischietto di esperienza internazionale, il tedesco Felix Zwayer: classe 1981, Zwayer è alla quinta direzione stagionale dopo due match in Bundesliga, un incontro di Coppa di Germania e l’andata dei playoff di Champions League tra Braga e Panathinaikos. Il teutonico negli ultimi anni ha avuto discreto spazio in campo continentale, arbitrando in totale 26 partite in Champions League e la finale della scorsa Nations League tra Spagna e Croazia.

Quest’oggi non sarà il primo incontro degli azzurri diretto da Zwayer. L’arbitro ha infatti diretto già un match dell’Italia nel corso della sua carriera: poco più di cinque anni fa, il 7 settembre 2018, l’Italia allenata da Roberto Mancini ospitava al Dall’Ara di Bologna la Polonia per la prima uscita assoluta nell’allora nuova Nations League. I polacchi passarono in vantaggio con Zielinski al 40′, per poi essere raggiunti dagli azzurri grazie al rigore trasformato da Jorginho al 79′, regalando così il primo punto all’Italia nella storia della competizione.

Foto: Lapresse