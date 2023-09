Chi Ã¨ l’arbitro di Italia-Ucraina? Uno spagnolo che Dimarco non dimentica

Manca sempre meno all’incontro tra l’Italia del neo ct Luciano Spalletti e l’Ucraina. La Nazionale azzurra scenderà in campo questa sera, a San Siro, a partire dalle ore 20.45 per affrontare la formazione guidata da Serhiy Rebrov. Un match delicatissimo: Immobile e compagni non potranno commettere passi falsi in questa sfida valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024, per giunta contro la seconda classificata in questo Gruppo C (seppure gli ucraini abbiano un match in più).

L’amaro pareggio contro la Macedonia del Nord, sempre più bestia nera dell’Italia, va immediatamente cancellato e la spinta dei quasi 50mila tifosi all’interno dell’impianto milanese, sarà necessaria. Ad arbitrare questo importante incontro, praticamente da dentro o fuori, sarà un fischietto spagnolo classe 1982: si tratta di Alejandro Hernandez. Nativo di Lanzarote e arbitro FIFA dal 2014, Hernandez non ha mai diretto una partita con la Nazionale maggiore italiana né tanto meno una con la Nazionale maggiore ucraina. In passato, però, ha avuto modo regolare match con le Nazionali minori dei due Paesi in questione come protagoniste.

Locatelli Dimarco e Meret, infatti, lo hanno incontrato in un Germania U19-Italia U19 del 2016, valido per il primo turno degli Europei di categoria. Risultato? 0-1 per gli azzurrini con gol decisivo dello stesso Dimarco su rigore: chissà che non possa nuovamente portargli bene. Nelle qualificazioni che hanno preceduto quella manifestazione continentale ha avuto anche modo di calcare il terreno di gioco insieme a Barella.

Andando ancora più indietro nel tempo, l’esterno dell’Inter e l’estremo difensore del Napoli, con la maglia dell’Italia Under 17, ebbero modo di prendere parte a due match diretti da Hernandez nel 2014: entrambi validi per le Qualificazioni agli Europei di categoria, entrambi persi dalla Nazionale italiana contro Repubblica Ceca e Inghilterra. Infine l’Ucraina U19, ha uno score positivo con il fischietto spagnolo: un successo contro la Romania pari età nel 2018. Insomma questa sera un debutto complicato con le due Nazionali maggiori come protagoniste: vedremo se riuscirà a reggere la pressione.

CHI E’ L’ARBITRO DI ITALIA-UCRAINA

Arbitro: Alejandro Hernandez

Assistenti: José Naranjo e Diego Sanchez Rojo

e Diego Quarto uomo: Alejandro Muniz Ruiz

VAR: Carlos del Cerro Grande

AVAR: Guillermo Cuadra

Foto: LaPresse