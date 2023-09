Chi Ã¨ l’arbitro di Braga-Napoli? Direttore di gara olandese per i partenopei, c’Ã¨ un precedente

Il Napoli di Rudi Garcia si appresta a cominciare la sua avventura europea in questa stagione: i partenopei saranno di scena a Braga, questa sera alle 21.00, per la prima sfida valevole per il girone C della UEFA Champions League 2023-2024. Un esordio tutto sommato fattibile per gli azzurri, i quali dovranno iniziare al meglio il loro cammino contro l’avversario, almeno sulla carta, più debole del raggruppamento.

I campioni d’Italia in carica non hanno di certo ripetuto il brillante avvio dello scorso campionato: la sconfitta con la Lazio in casa e il pareggio in trasferta con il Genoa hanno deluso le aspettative dei tifosi, i quali pensavano di ritrovare una squadra solida e convincente. Al contrario, la squadra partenopea sembra esser molto fragile difensivamente e, al contempo, la manovra d’attacco stenta a decollare: oggi ci sarà un test probante per misurare il livello degli azzurri, il cui obiettivo è certamente quello di superare il turno.

Come detto in precedenza, il Braga, seppur sia una compagine di discreta esperienza internazionale, non incute timore, cosa che invece fanno le altre due squadre presenti nel girone, il Real Madrid e l’Union Berlino: la formazione lusitana non ha iniziato al meglio il campionato in corso, ottenendo 7 punti nelle prime cinque giornate, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, mentre in Europa i biancorossi si sono qualificati per la fase a gironi attraverso i preliminari, eliminando Backa Topola e Panathinaikos.

La UEFA ha designato l’olandese Serdar Gozubuyuk per la sfida odierna. Il direttore di gara di origini turche ha già arbitrato un match del Napoli nel corso della sua carriera: nella stagione 2015-2016, il neerlandese diretto la sfida tra il Midtjylland e i partenopei valevole per la terza giornata del girone D di Europa League, finita con i risultato di 4-1 per la formazione allenata allora da Maurizio Sarri.

