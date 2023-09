Chi è Klaassen, l’ultimo colpo di mercato dell’Inter? Costo dell’operazione e stipendio

Il calciomercato dell’Inter non si è fermato nemmeno l’ultimo giorno disponibile. La società nerazzurra da quanto è iniziata questa sessione estiva è stata tutt’altro che immobile. Tra acquisti e cessioni, il club milanese ha piazzato diversi colpi e anche in data odierna è arrivata una notizia importante in entrata: Simone Inzaghi avrà a disposizione un nuovo giocatore, avrà a disposizione Davy Klaassen. Un acquisto dell’ultim’ora insomma, che darà maggiore profondità all’organico nerazzurro.

KLAASSEN-INTER: LE CIFRE

Nativo di Hilversum, Olanda, Klaassen è un esperto centrocampista classe 1993. In carriera l’olandese ha vestito le maglie di Ajax, Everton, Werder Brema e nuovamente Ajax dal 2020/2021 fino ad oggi. Lo scorso anno con i Lancieri ha collezionato ben 46 presenze, tra Eredivisie, Coppe e anche Champions ed Europa League; ha inoltre segnato dieci gol e servito tre assist.

Può ricoprire il ruolo di trequartista (lo ha fatto 198 volte da quando gioca tra i professionisti), ma anche quello di centrale di centrocampo. Le cifre dell’affare? Klaassen è stato prelevato a parametro zero e guadagnerà 1,5 milioni di euro netti: il contratto sarà di un anno più opzioni sulla stagione successiva. Vedremo dunque in che modo e quando Inzaghi utilizzerà il calciatore: nel frattempo potrà contare su un ulteriore elemento.

Foto: LaPresse