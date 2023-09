Sorteggio Conference League, la composizione dei gironi. Le avversarie della Fiorentina

La UEFA Conference League è pronta a tornare in scena. La terza competizione europea per club sta per ritornare a regalare emozioni. E, dopo la Finale persa lo scorso anno contro il West Ham, proprio la Fiorentina proverà di nuovo ad azzannare il trofeo. Per il secondo anno di fila infatti, la Viola, è riuscita a qualificarsi per la fase a gironi del torneo e lo ha fatto nella serata di ieri dopo aver superato durante i Playoff il Rapid Vienna.

E da pochissimi istanti, con la cerimonia iniziata alle 14.30, sono stati resi noti tutti i gironi della UEFA Conference League 2023/2024. La Fiorentina di Vincenzo Italiano andrà ad affrontare un girone non troppo semplice nonostante sia stata pescata dalle urne dalla seconda fascia.

Inserita nel Gruppo F, dovrà vedersela contro il Ferencvarosi (testa di serie), il Genk (squadra alquanto temibile) e il Cukaricki, forse la più abbordabile assieme agli ungheresi. Presente nel sorteggio anche l’Aston Villa dell’ex Roma Nicolò Zaniolo, che affronterà AZ Alkmaar, Legia Varsavia e HSK. Ma ecco di seguito tutti i gironi della UEFA Conference League 2023/2024.

SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE 2023/2024: I GIRONI

GRUPPO A

Lille, Slovan Bratislava, Olimpia Ljubljana, Klaksvik

GRUPPO B

Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya, Breidablik,

GRUPPO C

Dinamo Zagabria, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

GRUPPO D

Brugge, Bodo Glimt, Besiktas, Lugano

GRUPPO E

AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varsavia, HSK

GRUPPO F

Ferencvarosi, Fiorentina, Genk, Cukaricki

GRUPPO G

Eintracht, PAOK, Helsinki, Aberdeen

GRUPPO H

Fenerbahce, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland

Foto: LaPresse