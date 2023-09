Chi è Jovic, l’ultimo colpo di mercato del Milan? Costo dell’operazione e stipendio

Il Milan ha chiuso per il tanto atteso attaccante: dalla Fiorentina, infatti, è arrivato Luka Jovic. Un’operazione lampo quella che ha portato l’attaccante dalla Viola ai rossoneri: il contratto è stato già depositato e dunque il serbo quest’anno vestirà la maglia della squadra attualmente allenata da Stefano Pioli. Jovic arriva dal club gestito da Rocco Commisso con la formula del titolo definitivo con un accordo annuale.

Il classe 1997 è già uscito da Casa Milan dopo la firma. Niente più Taremi o Rafa Mir quindi per il Milan che ha deciso di acquistare l’ex calciatore del Real Madrid. Lo scorso anno, con Vincenzo Italiano, Jovic è sceso sul terreno di gioco in ben 50 occasioni, tra Serie A, Coppa Italia, Qualificazioni e Conference League ed è stato in grado di segnare ben 14 gol e di servire 5 assist.

Una media che ha convinto solo in parte la Fiorentina che, nel corso dell’estate, ha quindi deciso di virare su altri profili: M’Bala Nzola è un esempio. Adesso quindi, con l’arrivo di Jovic, Origi, è stato liberato direzione Nottingham Forest. Vedremo quindi Jovic con una nuova maglia: da capire se riuscirà finalmente a tornare ad alti livelli.

Foto: LaPresse