Calcio, Serie A: è tornato Berardi. Il Sassuolo cala il tris al Verona

La Serie A 2023/2024 è tornata in campo quest’oggi a partire dalle 18.30 e, ad aprire le danze, ci hanno pensato il Sassuolo di Alessio Dionisi e il Verona di Marco Baroni. Ad avere la meglio sono stati proprio i neroverdi, in grado di ottenere una vittoria netta: 3-1. Fondamentale l’apporto di Domenico Berardi, ritornato in campo dopo le tante vicende di mercato e capace di siglare una doppietta importantissima per il primo +3 stagionale dei padroni di casa. Ma ecco di seguito il racconto del match.

CALCIO, SERIE A: IL RACCONTO DI SASSUOLO-VERONA

IL PRIMO TEMPO

A partire meglio sono i padroni di casa, in grado di fraseggiare e rendersi pericolosi sin da subito: i più pimpanti sono Berardi e Laurienté. Al 7′ però la prima occasioni è per Doig: tiro di destro al limite dell’area e conclusione che sfiora il palo. I neroverdi però aumentano l’intensità e trovano il vantaggio al minuto numero 11: Berardi crossa in mezzo dalla destra, Pinamonti non ci arriva.

Raccoglie la palla Toljan che la mette nuovamente in mezzo e, questa volta, Pinamonti di testa non sbaglia: 1-0. Passano dieci minuti e gli scaligeri si rendono ancora pericolosi con Duda che però calcia altissimo. Ngonge al 25esimo segna la rete dell’1-1 che viene annullata: posizione di fuorigioco. Poi il ritmo si abbassa e non ci sono grandi occasioni.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa a partire forte sono nuovamente i padroni di casa. Matheus Henrique e Berardi dialogano e anche bene: il brasiliano però si fa ipnotizzare da Montipò. Scocca il minuto 56′ e pareggia il Verona: Ngonge tenta il cross verso la porta col mancino. La palla attraversa l’area di rigore, nessuno interviene e alla fine la traiettoria beffa Consigli: è 1-1.

Il Sassuolo dopo sette minuti si porta sul 2-1: Berardi con un tiro di sinistro, su verticalizzazione di Laurienté impallina Montipò. Al 71esimo ancora Berardi micidiale: Doig lo atterra in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore. Il numero 10 è freddo: sigla la doppietta e porta i suoi sul 3-1. Poi nel corso del match ci sono occasioni sia da una parte che dall’altra ma il risultato non cambia.

Foto: LaPresse