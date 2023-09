Canoa slalom, Stefanie Horn eliminata in semifinale del kayak cross, vince Kimberley Woods

Si chiude senza gioie il Mondiale di canoa slalom di Stefanie Horn. Nell’ultima giornata di gare a Lee Valley l’italo-tedesca, al momento leader di specialità di Coppa del Mondo, viene eliminata in semifinale quando un posto all’ultimo atto sembrava pienamente alla portata.

Poiché Stefanie stava ben figurando, rimanendo avanti per tre quarti di gara avanti a Camille Prigent, Eva Tercelj ed Angele Hug. Nella fase di roll, proprio poco prima del rush finale, perde il controllo della sua imbarcazione, forse toccata anche da Prigent, e non riesce a riemergere, non riuscendo così a completare la propria gara, uscendo così arrabbiatissima dal percorso.

Alla fine è la britannica Kimberley Woods a spuntarla, che suggella così il suo buon Mondiale casalingo con l’oro che le mancava dopo il secondo posto nella canadese. Camille Prigent è seconda, mentre il podio viene completato proprio da Eva Tercelj.

Foto: Pier Colombo