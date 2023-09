Canoa slalom, Paolo Ceccon fa la storia: splendido bronzo a sorpresa nel C1 ai Mondiali!

Paolo Ceccon diventa un nome impresso nella storia della canoa italiana. Il ventisettenne di Valstagna fa la gara della vita ai Mondiali di canoa slalom 2023 a Lee Valley ed è bronzo nella canadese maschile; arrivato a fari spenti, sale sul podio di fianco al vincitore Benjamin Savsek e sul francese Nicolas Gestin. E scrive una pagina indelebile per questo sport in Italia, diventando il primo uomo a conquistare una medaglia iridata nella C1.

Una gran bella prova per Paolo, che sin dalle prime pagaiate si fa notare con un’azione abbastanza vigorosa, forte e soprattutto senza errori: il suo 98.90 è sintomo di eccellenza, che gli può significare un posto da protagonista nella gara.

Il solo Nicolas Gestin, che scende quasi subito dopo di lui, riesce a fare meglio tra i primi passando in testa in 98.58, per soli 32 centesimi. Ma piano piano, avversari più quotati fanno peggio di lui. Luka Bozic salta la diciannovesima porta e si esclude dalla lotta, Matej Benus si incarta nel finale e va oltre i 100 secondi, mentre Lukas Rohan va a tanto così da scalzare l’azzurro, chiudendo con soli tre centesimi di ritardo.

Tocca ai tre migliori: Sideris Tasiadis si fa sopraffare dalla foga e chiude ottavo con quattro penalità, così come il polacco Grzegorz Hedwig dall’alto della sua esperienza. Diventa medaglia sicura per Ceccon, bisogna stabilire di quale colore: scende in acqua Benjamin Savsek, che vola praticamente sulle acque e chiude in 97.40, avendo anche la meglio sul review dei giudici andando a stravincere. Ma l’Italia sorride lo stesso, salendo per la prima volta sul podio della canadese maschile.

Foto: RaiSport