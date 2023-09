Canoa slalom, Mondiali 2023: i convocati dell’Italia. Horn e De Gennaro le punte

Prenderanno il via domani i Mondiali di canoa slalom di scena a Lee Valley, in Gran Bretagna. Dieci i titoli iridati da assegnare, con l‘Italia di Daniele Molmenti che si presenterà nelle acque inglesi, teatro delle Olimpiadi 2012, con dodici effettivi. Vediamo come sono suddivisi i vari equipaggi.

Nel kayak, il trittico scelto è quello del solito leader Giovanni De Gennaro, ormai una certezza della categoria essendo al momento secondo nella generale, ad un solo punticino dal leader Vit Prindis. Con lui Marcello Beda e Xabier Ferrazzi, da poco laureatosi campione europeo juniores ed in estrema crescita; i tre saranno al via insieme anche nella prova a squadre. In ambito femminile ci saranno solo Stefanie Horn e Chiara Sabattini, le due non disputeranno la prova a squadre in mancanza della terza effettiva.

Nella canoa invece avremo Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon tra gli uomini; più di una speranza viene nutrita sul secondo, capace di vincere un po’ a sorpresa la prova a La Seu d’Urgell. In campo femminile saranno Elena Borghi, Marta Bertoncelli ed Elena Micozzi alla ricerca di un posto al sole, per andare a caccia di un posto in finale. Questi due terzetti saranno parte anche delle gare a squadre.

Nelle prove di kayak cross (che non metteranno a disposizione pass olimpici, a differenza delle gare singolari), la novità è quella di Leonardo Proietti, argento agli ultimi Assoluti di Subiaco e ancora con margini di miglioramento visti i soli diciannove anni, andrà ad affiancare De Gennaro. Sabattini ed Horn invece le titolari nella gara femminile, con Stefanie che al momento è tra le favorite visto il primo posto in Coppa del Mondo grazie ad una certa costanza. Ma qui oggi ci si gioca tutto e subito.

MONDIALI CANOA SLALOM 2023, TUTTI GLI EQUIPAGGI AZZURRI

K1 maschile: Giovanni De Gennaro, Marcello Beda, Xabier Ferrazzi

K1 femminile: Stefanie Horn, Chiara Sabattini

C1 maschile: Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon

C1 femminile: Elena Borghi, Marta Bertoncelli, Elena Micozzi

K1 squadre maschile: Giovanni De Gennaro, Marcello Beda, Xabier Ferrazzi

C1 squadre maschile: Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon

C1 squadre femminile: Elena Borghi, Marta Bertoncelli, Elena Micozzi

Kayak cross maschile: Giovanni De Gennaro, Leonardo Proietti

Kayak cross femminile: Stefanie Horn, Chiara Sabattini

Foto: LaPresse