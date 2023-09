Canoa slalom, Mondiali 2023: i pass olimpici in palio gara per gara

I Mondiali di canoa slalom 2023 di scena a Lee Valley non assegneranno soltanto dieci titoli iridati, ma anche la possibilità di mettersi in tasca il biglietto per un viaggio a Parigi nell’estate 2024: in Gran Bretagna verranno difatti assegnati 54 pass totali per le prossime Olimpiadi.

Nelle acque britanniche, che ospitarono i Giochi nel 2012, verranno messi a disposizione cinquantaquattro pass per la prossima competizione a cinque cerchi, ventisette per genere. Sia al maschile che al femminile ci saranno quindici pass non nominali nel K1 e 12 nel C1. Un ulteriore posto, al momento nel K1 sia maschile che femminile, verrà riservato alla Francia; se un transalpino entrerà nei primi 15 il pass sarà redistruibuito.

Al termine dei Mondiali verranno ricalcolati i pass assegnati ai Giochi Europei: le carte olimpiche distribuite in quella manifestazione, una per ogni specialità (K1 maschile e femminile, C1 maschile e femminile) verranno assegnate alla Nazione meglio piazzata in quella gara che non si qualificherà attraverso le gare iridate.

Da ricordare che in questi Mondiali non verranno assegnati i pass per il kayak cross: dal 7 al 9 giugno 2024 si terrà difatti un evento apposito nelle acque di Praga, in Repubblica Ceca.

PASS OLIMPICI IN PALIO AI MONDIALI 2023

K1 maschile: 15 (massimo 1 per Nazione)

C1 maschile: 12 (massimo 1 per Nazione)

K1 femminile: 15 (massimo 1 per Nazione)

C1 femminile: 12 (massimo 1 per Nazione)

Kayak cross maschile: 0

Kayak cross femminile: 0

Foto: Pier Colombo