Canoa slalom, Mondiali 2023: la prima medaglia azzurra Ã¨ della canadese a squadre maschile!

Arriva subito una medaglia per l’Italia ai Mondiali di canoa slalom di scena nelle acque di Lee Valley, in Inghilterra. La prima giornata è stata dedicata alle prove a squadre, con i primi quattro titoli iridati assegnati.

Bel terzo posto per Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon nella canadese maschile a squadre. Prova accorta e senza errori per loro, che rimangono avanti a Slovenia e Slovacchia grazie ad un ottimo ultimo settore, chiudendo alle spalle di Francia, campione con Nicolas Gestin, Jules Bernardet e Lucas Roisin in 99.17, e Gran Bretagna, con Adam Burgess, Ryan Westley e James Kettle beffati di soli tre centesimi.

Beffa invece nel kayak maschile, dove Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Marcello Beda chiudono al quarto posto la loro prova in 98.17. A lungo in testa, gli azzurri sognano, ma arriva la Polonia a svegliarli dal sogno del successo abbattendo di quasi tre secondi il loro crono. Poi la Repubblica Ceca di Jiri Prskavec, Vit Prindis e Jakub Krejci si dimostra di un altro livello, vincendo in 91.76 con la Francia seconda che estromette definitivamente dal podio gli azzurri.

Settime invece Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi nella canadese femminile: azzurre che non rientravano tra le favorite ma disputano una prova onorevole, chiudendo in 127.90 nonostante le sei penalità, a vincere è la Gran Bretagna su Repubblica Ceca e Slovenia.

