Calendario Mondiali canoa slalom 2023 oggi: orari 20 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo l’antipasto di ieri con le prove a squadre, si inizia quest’oggi con le gare di singolo ai Mondiali di canoa slalom di Lee Valley, in Gran Bretagna. Siamo al momento delle batterie della canadese, con sei italiani che saranno impegnati, tre nella gara maschile e tre in quella femminile.

Si comincia alle 11.30 italiane, le 10.30 in Gran Bretagna, con la C1 femminile: in questa gara Elena Borghi, Elena Micozzi e Marta Bertoncelli lotteranno il più possibile per un posto al sole, vista anche la loro giovanissima età, con Bertoncelli la più esperta con una Olimpiade alle spalle.

Nella controparte maschile occhi su Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi, ieri bronzo nella prova a squadre: nemmeno loro partono favoriti, ma Ivaldi sarà carichissimo dopo il successo a La Seu d’Urgell in Coppa del Mondo.

Le batterie di canadese di mercoledì 20 settembre saranno disponibili esclusivamente sulla piattaforma streaming Recast Tv. RaiSport e RaiPlay offriranno la diretta delle gare soltanto nel caso di semifinali e finali delle gare singole di kayak e canoa.

MONDIALI CANOA SLALOM 2023, CALENDARIO 20 SETTEMBRE

Mercoledì 20 settembre

11.30 Batterie C1 femminile – 1a run – (Elena Borghi, Elena Micozzi, Marta Bertoncelli)

12.35 Batterie C1 maschile – 1a run (Roberto Colazingari, Paolo Ceccon, Raffaello Ivaldi)

15.00 Batterie C1 femminile – 2a run

15.45 Batterie C1 maschile – 2a run

PROGRAMMA MONDIALI CANOA SLALOM 2023 20 SETTEMBRE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: nessuna diretta tv

Diretta streaming: Recast TV

Foto: Pier Colombo