Calendario Europei ciclismo 2023: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Sono ormai alle porte i Campionati Europei di ciclismo su strada 2023, che si terranno nei Paesi Bassi, ed in particolare nella regione del Drenthe, dal 20 settembre al 24 settembre. Con i Mondali disputatisi nel mese di agosto, la rassegna continentale, giunta all’edizione numero otto, si colloca nel finale di stagione.

Saranno in totale quattordici gli eventi che metteranno in palio i titoli continentali e le conseguenti maglie blu-stellate. Dalle prove a cronometro per tutte le categorie riconosciute da UCI e UEC, fino alle prove in linea, passando per l’ormai consolidata Mixed Team Relay, sia per gli elite che per i junior.

Di seguito dunque il calendario completo e dettagliato con il programma giornaliero della manifestazione e tutte le informazioni necessarie per seguire gli eventi in diretta. Sarà possibile vedere le gare in diretta televisiva su RaiSport HD e sui canali di Eurosport, la diretta streaming sarà invece fornita da RaiPlay, SkyGo, Now TV e DAZN. Noi di OA Sport vi racconteremo le gare con le nostre consuete DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2023

Mercoledì 20 settembre

09.00 – 10.10 Cronometro Donne Junior

10.25 – 11.45 Cronometro Uomini Junior

12.00 – 12.45 Cronometro Donne U23

13.05 – 14.10 Cronometro Uomini U23

14.30 – 15.50 Cronometro Donne Elite

16.15 – 17.45 Cronometro Uomini Elite

Giovedì 21 settembre

12.45 – 14.25 Junior Mixed Team Relay

15.30 – 17.10 Elite Mixed Team Relay

Venerdì 22 settembre

9.30 – 12.45 Prova in linea Uomini U23

14.30 – 17.10 Prova in linea Donne U23

Sabato 23 settembre

9.00 – 11.45 Prova in linea Uomini Junior

13.45 – 17.00 Prova in linea Donne Elite

Domenica 24 settembre

9.00 – 11.15 Prova in linea Donne Junior

12.15 – 17.00 Prova in linea Uomini Elite

EUROPEI CICLISMO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now TV e DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

