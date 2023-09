Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 23 settembre, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

La Serie A tornerà nuovamente in campo quest’oggi, sabato 23 settembre. La massima serie di calcio allieterà un fine settimana tutto italiano e già nella giornata di ieri, due partite hanno aperto le danze. Pareggio tra Salernitana e Frosinone, storica vittoria per il Lecce contro il Genoa che, dopo 5 turni, si trova al secondo posto a quota 11, un punto in meno rispetto all’Inter prima in classifica che deve però ancora giocare un match.

E se i salentini stanno vivendo un momento strepitoso, oggi altre squadre della parte sinistra della classifica proveranno ad attentare al Lecce. Alle 15.00, dopo la batosta nel derby e lo 0-0 contro il Newcastle in Champions League, il Milan se lo vedrà con il Verona, osticissimo e concentrato per la sfida di San Siro.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Tre ore più tardi il Sassuolo di Berardi potrebbe fare la differenza contro la Juventus al Mapei Stadium, da capire chi affonderà e soprattutto quale delle due formazioni prevarrà. A chiudere, alle 20.45, la Lazio di Maurizio Sarri gareggerà contro il Monza sempre nel 5° turno di A. Ma ecco di seguito il calendario della massima serie di oggi.

CALENDARIO SERIE A OGGI (23 SETTEMBRE)

Sabato 23 settembre

Ore 15.00 – Milan-Verona – 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Sassuolo-Juventus – 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Lazio-Monza – 5° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA SERIE A 23 SETTEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Milan-Verona:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Sassuolo-Juventus:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Lazio-Monza:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213).

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Foto: LaPresse