Calendario Serie A calcio 26-28 settembre: programma prossima giornata, orari, tv, streaming DAZN e Sky

Siamo pronti per il primo turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024. Nemmeno il tempo di mettere in archivio la quinta giornata del massimo campionato italiano di calcio che siamo già ai nastri di partenza del sesto turno che inizierà a darci conferme importanti sui valori in campo.

Si inizierà domani sera, martedì 26 settembre, con l’anticipo delle ore 20.45 tra Juventus e Lecce, quindi si passerà a mercoledì 27 settembre con sei incontri. Alle ore 18.30 saranno in campo Cagliari-Milan, Empoli-Salernitana e Verona-Atalanta, mentre alle ore 20.45 toccherà a Inter-Sassuolo, Napoli-Udinese e Lazio-Torino.

La sesta giornata si concluderà giovedì 28 settembre con gli ultimi tre posticipi. Alle ore 18.30 saranno in scena Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna, mentre alle ore 20.45 ci penserà Genoa-Roma a far calare il sipario sul turno.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

La 6a giornata della Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN con tutte e 10 le partite in programma. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, saranno trasmesse Cagliari-Milan, Lazio-Torino e Frosinone-Fiorentina per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SESTA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Martedì 26 settembre

Ore 20.45 Juventus-Lecce – diretta su DAZN

Mercoledì 27 settembre

Ore 18.30 Cagliari-Milan – diretta su DAZN e Sky

Ore 18.30 Empoli-Salernitana – diretta su DAZN

Ore 18.30 Verona-Atalanta – diretta su DAZN

Ore 20.45 Inter-Sassuolo – diretta su DAZN

Ore 20.45 Lazio-Torino – diretta su DAZN e Sky

Ore 20.45 Napoli-Udinese – diretta su DAZN

Giovedì 28 settembre

Ore 18.30 Frosinone-Fiorentina – diretta su DAZN e Sky

Ore 18.30 Monza-Bologna – diretta su DAZN

Ore 20.45 Genoa-Roma – diretta su DAZN

PROGRAMMA SESTA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Su Sky Sport saranno trasmesse Cagliari-Milan, Lazio-Torino e Frosinone-Fiorentina su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Cagliari-Milan, Lazio-Torino e Frosinone-Fiorentina

Foto: LaPresse