Calendario Europei baseball 2023 oggi: orari 25 settembre, programma, tv, streaming

Seconda giornata di competizioni in Repubblica Ceca, Paese che ospita questa settimana i Campionati Europei 2023 di baseball. Saranno otto gli incontri pianificati oggi, lunedì 25 settembre, quattro alle ore 11:00 e altri quattro a partire dalle ore 17:30.

Nel Gruppo A si affronteranno Austria-Spagna (ore 11:00) e Repubblica Ceca-Grecia (ore 17:30), con gli iberici e i padroni di casa alla caccia del secondo successo consecutivo. Nel Gruppo B, quello dell’Italia, la sfida sarà invece tra Gran Bretagna e Ungheria (ore 11:00), mentre gli azzurri sfideranno la Svezia alle ore 17:30.

Nel gruppo C si affronteranno invece Ucraina-Olanda (ore 17:30) e Croazia Francia. Belgio.Svizzera (ore 11:00) e Germania-Israele invece i match del raggruppamento D.

Sarà possibile seguire i match in diretta streaming attraverso il servizio di baseballeurope.tv, che offre un abbonamento a 24,95 euro per tutta la manifestazione e a 7,95 euro per le singole partite. Non è prevista alcuna copertura tv.

CALENDARIO EUROPEI BASEBALL 2023 Lunedì 25 settembre

Ore 11:00 Austria-Spagna

Ore 11:00 Belgio-Svizzera

Ore 11:00 Gran Bretagna-Ungheria

Ore 11:00 Ucraina-Olanda

Ore 17:30 Croazia-Germania

Ore 17:30 Germania-Israele

Ore 17:30 Repubblica Ceca-Grecia

Ore 17:30 Svezia-Italia PROGRAMMA EUROPEI BASEBALL 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING Diretta tv: non prevista Diretta streaming: baseballeurope.tv

