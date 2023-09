Calendario Roma in Europa League: programma, date, orari, tv, streaming di tutte le partite

La Roma è pronta a ripartire in Europa League. La squadra di José Mourinho si ritrova nella seconda competizione continentale dopo la finale dello scorso anno persa contro il Siviglia. Nuovo tentativo quindi per il lusitano, che non aveva mai perso una finale europea in carriera.

Girone abbastanza abbordabile per i giallorossi, che sembrano i favoriti per il primo posto nel raggruppamento G. Il rivale più accreditato sembra lo Slavia Praga, lo scorso anno seconda alle spalle dei ‘cugini’ dello Sparta Praga. Con loro i moldavi dello Sheriff Tiraspol, due anni fa capaci di vincere contro il Real Madrid in Champions League, ed il Servette.

La prima partita della Roma sarà in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol e inizierà alle 18.45, la partita verrà trasmessa da Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che ad essere in streaming su NOW Tv, Sky Go e DAZN. La programmazione esatta delle prossime partite verrà svelata prossimamente, con la possibilità che alcunee sfide possano essere viste anche su Tv8.

EUROPA LEAGUE 2023-2024, IL CALENDARIO DELLA ROMA

21 settembre

18.45 Sheriff Tiraspol-Roma– Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

5 ottobre

21.00 Roma-Servette– Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

26 ottobre

21.00 Roma-Slavia Praga– Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

9 novembre

18.45 Slavia Praga-Roma– Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

30 novembre

21.00 Servette-Roma– Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

14 dicembre

Roma-Sheriff Tiraspol– Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

Foto: LaPresse