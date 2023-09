Calendario Real Sociedad-Inter, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

È la settimana di Champions League. Si comincia con la nuova edizione della coppa dalle grandi orecchie, l’ultima con il format a trentadue squadre che si concluderà sabato 1 giugno 2024 allo stadio di Wembley a Londra. Inizia il cammino dell’Inter, che sarà ospite della Reale Arena di San Sebastian per affrontare la Real Sociedad.

La squadra di Simone Inzaghi ha iniziato la sua stagione come meglio non si poteva: quattro partite, quattro vittorie con il trionfo per 5-1 nel derby contro il Milan. I nerazzurri stanno continuando a seguire quella strada intrapresa dallo scorso marzo, quella che la portò a giocarsi la finale di Champions League contro il Manchester City e ad avere anche possibilità di portarsela a casa.

Gli iberici rappresentano uno degli ostacoli più difficili del girone D, che oltre a loro comprende il Benfica ed il Red Bull Salisburgo. Stagione non iniziata al meglio per Takedusa Kubo e compagni, reduci da un solo successo nelle prime cinque partite di Liga.

Il match tra Real Sociedad ed Inter inizierà alle 21 di mercoledì 20 settembre. La partita sarà disponibile in esclusiva streaming su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati. OA Sport vi proporrà invece la diretta testuale della partita.

REAL SOCIEDAD-INTER, CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024, IL PROGRAMMA

20 settembre

21.00 Real Sociedad-Inter

REAL SOCIEDAD-INTER, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse