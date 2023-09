Calendario Preolimpico volley maschile 2023 oggi: orari partite 30 settembre, programma, tv, streaming

Inizia oggi, sabato 30 settembre, il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Ventiquattro squadre coinvolte, tre raggruppamenti e solo sei posti a disposizione, concessi alle due nazionali meglio piazzate di ognuno dei tre gironi.

Inizia dunque anche il cammino dei Campioni del Mondo, che alla 18.30 (orario italiano) a Rio de Janeiro, in Brasile, affronteranno la Reppublica Ceca. Un match ampiamente alla portata degli azzurri, ma che sarà importante affrontare con il giusto spirito per iniziare al meglio il percorso in un girone che potrebbe rivelarsi insidioso.

Di seguito il programma dettagliato, con gli orari di inizio di tutti i match che verranno disputati oggi, sabato 30 settembre, nel torneo di qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La diretta televisiva di Italia-Repubblica sarà garantita da Sky Sport Max (205), mentre la diretta streaming sarà affidata a SkyGo, Now TV e Volleyball World TV (quest’ultimo trasmetterà tutti i match). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della partita dell’Italia.

03:00 Slovenia-Tunisia

04.00 Messico-Argentina

06.00 Serbia-Turchua

07.00 Canada-Paesi Bassi

09.00 USA-Egitto

10.00 Polonia-Belgio

12.25 Giappone-Finlandia

13.30 Cina-Bulgaria

15.00 Brasile-Qatar

18.30 ITALIA-Repubblica Ceca (Diretta tv su Sky Sport Max)

22.00 Iran-Germania

Diretta tv: Sky Sport Max (205), solo Italia-Rep. Ceca

Diretta streaming: SkyGo, NOW TV (solo Italia-Rep. Ceca), Volleyball World Tv (tutti i match)

Diretta Live testuale: OA Sport (solo Italia-Rep. Ceca)

