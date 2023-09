Calendario nuoto 2023-2024, rivoluzionati gli eventi italiani per la stagione olimpica

Per essere al meglio quando conta? Si vedrà. Di sicuro si prospetta una stagione olimpica per il nuoto ricca di impegni e per le singole Federazioni sarà importante programmare le cose ed essere pronti soprattutto ai Giochi di Parigi. Un 2024 nel quale ci saranno i Mondiali di Doha nell’insolita finestra dell’11-18 febbraio e gli Europei in vasca lunga con data e luogo ancora da stabilire.

Al fine di garantire una preparazione efficace si è deciso di intervenire in maniera importante sugli eventi nazionali e la loro strutturazione. La prima uscita stagionale sarà il 27-28 ottobre nel Trofeo “Città di Firenze, in vasca da 50 metri, a precedere il Trofeo Nico Sapio (10-12 novembre) in vasca corta e gli Assoluti invernali nella piscina da 50 metri di Riccione dal 28 al 30 novembre, pensando in maniera chiara alla rassegna iridata di Doha. A seguire, dal 5 al 10 dicembre, gli Europei in vasca corta a Otopeni (Romania).

Il 2024 prenderà il via, come detto, con la rassegna iridata, mentre dal 5 al 9 marzo ci saranno gli Assoluti primaverili che varranno come selezione olimpica in uno slot temporale diverso dal solito. Dal 21 al 23 giugno il consueto Trofeo Settecolli, ultima prova generale prima delle Olimpiadi di Parigi in programma per il nuoto dal 27 luglio al 4 agosto. Da stabilire nel mese di luglio gli Eurojunior con locazione.

Di seguito il calendario:

CALENDARIO NUOTO 2023-2024

27-28 ottobre Trofeo Città di Firenze

10-12 novembre Trofeo Nico Sapio a Genova

28-30 novembre Assoluti invernali in vasca lunga a Riccione

5-10 dicembre Europei in vasca corta a Otopeni (Romania)

11-18 febbraio Mondiali in vasca lunga a Doha (Qatar)

5-9 marzo Assoluti primaverili in vasca lunga a Riccione

21-23 giugno Trofeo Settecolli a Roma

d.d luglio Europei Junior con luogo da stabilire

27 luglio-4 agosto Olimpiadi di Parigi

5-9 agosto Campionati di categorie Junior/Cadetti a Roma

10-12 agosto Campionati di categoria Ragazzi/Senior a Roma

d.d Europei in vasca lunga con luogo da stabilire

Foto: LaPresse