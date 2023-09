Calendario Napoli in Champions League: programma, date, orari, tv, streaming di tutte le partite

Il Napoli di Rudi Garcia si appresta a disputare la prima sfida nella nuova edizione della Champions League: gli azzurri, eliminati nel derby italiano contro il Milan nella stagione 2022-2023, vorranno cercare di ripetere il cammino intrapreso l’anno scorso anche con il tecnico francese, il quale può vantare una semifinale in questa competizione con il Lione nel 2020.

Dopo la sconfitta casalinga con la Lazio, il Napoli non ha convinto neanche nell’uscita di due giorni fa al Marassi di Genova, strappando un pareggio per 2-2 con il Genoa dopo essersi trovato in svantaggio per due reti a zero. Un’altra prestazione sottotono per la squadra di Garcia, che fino ad ora non ha trovato la giusta amalgama tra fase offensiva e difensiva, la quale fatica soprattutto nelle transizioni negative.

Il Napoli inizierà il proprio cammino europeo il 20 settembre sul campo del Braga, primo incontro del girone C per gli azzurri. Martedì 3 ottobre i campani ospiteranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli dal 2018 al 2019, prima di chiudere il girone d’andata a Berlino contro l’Union tre settimane dopo. I tedeschi andranno al Maradona l’8 novembre, mentre la sfida decisiva per il girone del Napoli potrebbe essere quella del 29 novembre, quando gli azzurri saranno di scena al Bernabeu. Chiude il programma la sfida casalinga con il Braga del 12 dicembre.

CALENDARIO NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Mercoledì 20 settembre

Ore 21.00 Braga-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 Napoli-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Martedì 24 ottobre

Ore 21.00 Union Berlino-Napoli – Diretta tv su Sky Sport e Canale 5, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Mercoledì 8 novembre

Ore 18.45 Napoli-Union Berlino – Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Mercoledì 29 novembre

Ore 21.00 Real Madrid-Napoli – Diretta tv e streaming da definire

Martedì 12 dicembre

Ore 21.00 Napoli-Braga – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Foto: Lapresse