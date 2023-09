Calendario Napoli Champions League: date, programma, avversarie, tv e streaming

Dopo aver visto l’esito dei sorteggi effettuati oggi al Grimaldi Forum di Monte-Carlo, finalmente si possono stilare i calendari della prossima Champions League 2023-2024. La fase a gironi vedrà, come sempre, sei incontri in programma che apriranno la strada verso la fase clou, ovvero quella ad eliminazione diretta.

Il Napoli campione d’Italia è inserito nel Girone C assieme al Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, il Braga e l’Union Berlino. Un novero di rivali di tutto rispetto che chiamerà la squadra allenata ora da mister Rudi Garcia ad un grande percorso, per provare a replicare l’ottima campagna europea di un anno fa.

Il Real Madrid non ha certo bisogno di presentazioni e, come ogni anno, si presenta alla massima manifestazione continentale per club con la chiara intenzione di vincerla. Dalla terza fascia è uscito lo Sporting Braga, che era una delle squadre meno temibili dell’urna in quel gruppo, mentre dalla quarta fascia è arrivato il pericoloso Union Berlino di Leonardo Bonucci.

La Champions League 2023-2024 sarà trasmessa da Sky Sport che detiene i diritti di 121 delle 137 partite. In streaming si potranno seguire su NOW e SkyGO. Su Amazon, per mezzo di Prime Video, saranno visibili in esclusiva le 16 migliori partite del mercoledì sera. Su Mediaset, infine, si potranno vedere 121 dei 137 match complessivi. Di questi, 104 saranno visibili in diretta streaming pay su Mediaset Infinity+ mentre le altre 17 partite visibili in diretta in chiaro su Canale 5.

PROGRAMMA NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Mercoledì 20 settembre – Prima giornata

Ore 21.00 Braga-Napoli

Martedì 3 ottobre – Seconda giornata

Napoli-Real Madrid

Martedì 24 ottobre – Terza giornata

Ore 21.00 Union Berlino-Napoli

Mercoledì 8 novembre – Quarta giornata

Ore 18.45 Napoli-Union Berlino

Mercoledì 29 novembre – Quinta giornata

Ore 21.00 Real Madrid-Napoli

Martedì 12 dicembre – Sesta giornata

Ore 21.00 Napoli-Braga

PROGRAMMA NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE: DOVE VEDERE I MATCH IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport e nel caso Canale 5

Diretta streaming: NOW e SkyGO per quanto riguarda Sky, Amazon Prime Video e Mediaset Infinity

Foto: LaPresse