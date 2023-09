Calendario Mondiali sollevamento pesi 2023 oggi: orari 6 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono le competizioni in quel di Riad, Capitale dell’Arabia Saudita che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi. Oggi, mercoledì 6 settembre, sarà una giornata molto importante in chiave Italia, in quanto salirà in pedana uno dei pesisti più ambiziosi della spedizione azzurra: Sergio Massidda.

L’azzurro sarà impegnato alle 15:30 italiane nella categoria -61 kg, con la chiara ambizione di centrare un piazzamento nelle prime cinque posizioni, fattore che gli consentirebbe di inanellare l’ennesimo risultato positivo consecutivo. Ricordiamo infatti che l’atleta sardo è reduce dalla medaglia d’argento ottenuta ai Campionati Europei di Yerevan.

Massidda inoltre occupa attualmente la quinta posizione del ranking olimpico grazie alla misura di 293 kg trovata ai Mondiali di Bogotà del 2022. Tuttavia il nativo di Ghilarza non vorrà accontentarsi, cercando di spingere ancora più in là in propri limiti.

Oltre alla gara di Massidda per oggi è pianificata anche quella della categoria -55 kg femminile, programmata alle 18:00. Tutte le Finali A della competizione iridata saranno visibili su Olympic Channel. Di seguito il riepilogo.

MONDIALI 2023 SOLLEVAMENTO PESI: PROGRAMMA DI OGGI

Mercoledì 6 settembre

Ore 15.30 Finale -61 kg maschile

Ore 18.00 Finale -55 kg femminile

GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI AI MONDIALI DI SOLLEVAMENTO PESI

Sergio Massidda (-61 kg maschile)

MONDIALI 2023: COME GUARDARE LE GARE ODIERNE IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista

Diretta Streaming: ore 15:30 Finale -61 Kg maschile; ore 18:00 Finale -55 kg femminile: diretta su Olympic Channel

