Baseball, Europei 2023: Italia e non solo. Prima giornata facile per tutte le big

Non c’è sostanzialmente nessun brivido nel corso della prima giornata degli Europei di baseball in Repubblica Ceca. Tutte le grandi potenze vanno in campo contro formazioni nettamente più in basso come capacità; il risultato è che, su otto partite, cinque si chiudono con manifeste al settimo inning.

Non è quello che accade alla Gran Bretagna, perché se l’Italia dispone facilmente dell’Ungheria al ritmo di 15-2, i britannici non riescono ad andare più in là del 4-0 contro la Svezia; forse non la più convincente delle partite per la seconda forza del raggruppamento B.

Nel girone A di Ostrava, invece, debutti facili per Repubblica Ceca e Spagna. I padroni di casa dispongono senza grandi problemi dell’Austria per 9-0, gli iberici fanno anche meglio rifilando un chiaro 14-1 alla Grecia.

Il girone C di Brno, invece, vede i campioni in carica dell’Olanda dare sostanza alla propria condizione attraverso un interessante 9-0 sulla Francia. Per quanto riguarda la Croazia, invece, è 11-1 nei confronti dell’Ucraina.

Infine, nel gruppo D di Praga, via facile per la Germania che regola il Belgio per 15-4. Anche Israele, ormai potenza dal 2019, non si fa tanti problemi: 14-1 ai danni della Svizzera per iniziare la difesa della finale 2021.

Foto: WBSC Europe / CBA – Sabina Prokesova