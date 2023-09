Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 30 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming

Dopo l’anticipo di ieri disputatosi tra Hoffenheim e Borussia Dortmund, è iniziata la sesta giornata della Bundesliga 2023-2024. Nel sabato odierno saranno ben sei le sfide che si svolgeranno per quanto riguarda il turno in questione, molto delicato specialmente per le squadre di vertice, vista la collocazione in mezzo tra il turno della DFB-Pokal giocato in settimana e gli impegni delle coppe europee che verranno.

Il programma del sabato calcistico in Germania scatterà alle 15.30 con ben cinque partite in contemporanea: attesa per il Bayer Leverkusen, il quale vorrà mantenere la vetta della classifica con una vittoria sul campo del Mainz. Sfida decisamente interessante quella tra Wolfsburg e Eintracht Francoforte, mentre l’Union Berlino vuole provare a risalire la classifica in casa dell’Heidenheim. Le altre due sfide in programma a quest’ora sono Colonia–Stoccarda e Bochum–Borussia Mönchengladbach.

Ma l’incontro che catalizzerà la scena nella giornata di domani sarà quello che avrà il suo via alle 18.30. Il Bayern Monaco di Thomas Tuchel sarà impegnato sul campo del Lipsia di Marco Rose, per un match decisamente affascinante che potrà essere un crocevia importante per la stagione delle due squadre, specie per i Tori. I bavaresi sono reduci dal successo strabordante ottenuto sul Bochum per 7-0, mentre il Lipsia, dopo aver perso il debutto con il Bayer Leverkusen, ha vinto le successive quattro partite.

Di seguito il programma e il calendario completo con tutte le partite di oggi valevoli per la sesta giornata della Bundesliga 2023-2024: la sfida tra Lipsia e Bayern Monaco sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà affidata a Now Tv, Sky Go.

CALENDARIO BUNDESLIGA 2023-2024 OGGI

Sabato 30 settembre

Ore 15.30 Mainz-Bayer Leverkusen – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Wolfsburg-Eintracht Francoforte – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Heidenheim-Union Berlino – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Colonia-Stoccarda – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Bochum-Borussia Mönchengladbach – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 Lipsia-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

