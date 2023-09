Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 24 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming

La quinta giornata della Bundesliga 2023-2024 è in procinto di terminare. Dopo le sfide del venerdì e del sabato, quest’oggi si disputeranno due partite valevoli per il turno di questo fine settimana, le quali termineranno il programma del turno in questione.

Lo spazio principale se lo prenderà il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, formazione in testa alla classifica all’inizio della giornata: le “Aspirine” si trovano a 10 punti in classifica, frutto di tre vittorie e di un pareggio ottenuto contro i campioni in carica del Bayern Monaco e, dopo il successo netto sul BK Hacken in Europa League, vorranno continuare la striscia positiva con l’Heidenheim a partire dalle ore 15.30.

La seconda e ultima sfida di questa domenica è quella tra Eintracht Francoforte e Friburgo: le due squadre, dopo un inizio non spettacolare di stagione, vanno alla caccia di una vittoria che le rilancerebbe nella corsa a un piazzamento europeo. Le Aquile del Meno, finora imbattuti in stagione, vengono dal successo per 2-1 sull’Aberdeen in Conference League, mentre gli ospiti hanno avuto la meglio per 3-2 sul campo dell’Olympiacos in Europa League.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per il quinto turno della Bundesliga 2023-2024: Bayer Leverkusen-Heidenheim sarà visibile in tv su Sky Sport 256 e in streaming su Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO BUNDESLIGA 2023-2024 OGGI

Domenica 24 settembre

Ore 15.30 Bayer Leverkusen-Heidenheim – Diretta tv su Sky Sport 256, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 18.30 Eintracht Francoforte-Friburgo – Non previste dirette tv o streaming.

Foto: Lapresse