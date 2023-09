Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 16 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Con il big match tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen della serata di ieri, si è aperto il programma della quarta giornata della Bundesliga 2023-2024: quest’oggi saranno ben sei le sfide che si disputeranno valevoli per il turno di questo fine settimana, prima delle ultime due partite della giornata di domani che chiuderanno il weekend del massimo campionato tedesco.

Fari puntati sull’affascinante sfida tra Friburgo e Borussia Dortmund: i gialloneri, dopo il passo falso casalingo con l’Heidenheim prima della sosta, devono reagire per non perdere ulteriore terreno rispetto alla testa della classifica. La squadra di Edin Terzic sfiderà i rossoneri, reduci dalla debacle di Stoccarda. Attesa anche per Wolfsburg–Union Berlino: entrambe le squadre hanno iniziato con due vittorie e una sconfitta questa stagione e, per rimanere aggrappati al treno Champions League, serviranno altri tre punti.

Il Lipsia sarà di scena in casa alle 15.30, stesso orario d’avvio delle due sfide sopracitate, con l’Augsburg: i Tori, anch’egli appaiati a Wolfsburg e Union Berlino a quota 6 punti in classifica, se la dovrà vedere con i bavaresi, ancora senza vittorie in questo campionato. In contemporanea, si svolgeranno anche Colonia–Hoffenheim e Mainz–Stoccarda. Chiude il programma di questo sabato la sfida delle 18.30 tra Bochum e Eintracht Francoforte, con le Aquile del Meno che cercheranno di tornare al successo dopo i pareggi con Mainz e Colonia.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per il quarto turno della Bundesliga 2023-2024: Friburgo-Borussia Dortmund sarà trasmessa in tv su Sky Sport 257, mentre Bochum-Eintracht verrà proposta su Sky Sport Calcio, con entrambe le sfide che potranno essere viste anche in streaming su Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO BUNDESLIGA 2023-2024 OGGI

Sabato 16 settembre

Ore 15.30 Friburgo-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport 257, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 15.30 Wolfsburg-Union Berlino – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Lipsia-Augsburg – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Colonia-Hoffenheim – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Mainz-Stoccarda – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 Bochum-Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

